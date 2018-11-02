Трамп предложил Хизер Науэрт стать постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп сделал предложение стать постоянным представителем страны при ООН Хизер Науэрт. В данный момент она является официальным представителем Государственного департамента США.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник из администрации президента, пока неизвестно, согласилась ли Науэрт принять данное предложение. Однако шансы, что бывшая телеведущая все-таки перейдет на другую работу, очень высоки.

Ранее Трамп признался, что хотел бы назначить на должность постоянного представителя США при ООН свою дочь Иванку. Однако лидер США признался, что опасается за свою репутацию, так как его могут заподозрить в «пристраивании» своих родственников на высокопоставленные должности.

В данный момент должность постоянного представителя США при ООН занимает Никки Хейли. В октябре стало известно, что дипломат уйдет в отставку до конца текущего года.