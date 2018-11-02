Мужчина выиграл льва в карты и бросил умирать в вольере под Иркутском

В населенном пункте Смоленщина под Иркутском местные жители обнаружили брошенного льва в вольере одного из домов. Его хозяин, как сообщают соседи бывшего владельца экзотического животного, уехал домой в Узбекистан.

Обнаружившие льва люди сразу же обратились к зоозащитникам, которые перевезли животное в приют.

Выяснилось, что льва мужчина выиграл в карты. Как сообщает «Комсомольская правда», на протяжении некоторого времени животное содержалось в тесном вольере и плохо питалось, что спровоцировало рахит. Несмотря на то, что зоозащитники предприняли все возможные меры по спасению животного, ему вряд ли удастся излечится до конца.

В настоящий момент «царь зверей» находится в питомнике. Волонтеры кормят его свежим мясом и поместили в теплый вольер, надеясь, что хищник сможет как можно скорее адаптироваться и почувствовать себя как дома.