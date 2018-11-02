Украинский политик заявил о логичности введения Москвой ответных санкций против Киева

Украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя введенные РФ контрсанкции против Украины, заявил, что процесс наращивания жесткости антироссийских действий был запущен Киевом достаточно давно, однако до сих пор Москва не отвечала.

«Главный смысл этих санкций не в том, какие именно фамилии, какие именно компании, а в том, что процесс ответа начался», - рассказал он «Звезде».

При этом Погребинский отметил, что вполне вероятно, что Россия примет решение ввести более серьезные санкции. Например, отмена железнодорожного или автомобильного сообщения между странами.

Напомним, 1 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на санкции Украины. Ограничения затронут 322 украинских граждан и 68 компаний.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что решение Москвы о санкциях было ожидаемым, а попасть, по его мнению, в санкционный список -«государственная награда».