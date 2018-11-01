Машина врезалась в пассажирскую «Газель» под Ставрополем: кадры с места аварии

Легковой автомобиль врезался в пассажирский микроавтобус под Ставрополем. Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от поселка Воронежский.

Как сообщили «Звезде» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России по региону, авария случилась из-за легкового автомобиля. Водитель ВАЗ 2107, по предварительной версии, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

К счастью, в результате ДТП никто не погиб. Однако пассажиры «Газели» получили различные травмы. Семеро доставлены в Центральную городскую больницу Невинномыска, где получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

В данный момент дорожная полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, идет проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители чрезвычайных служб.