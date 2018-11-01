Lego построили полноразмерную копию Bugatti Chiron из миллиона кубиков: видео

Компания Lego представила полноразмерную копию спортивного автомобиля Bugatti Chiron.

Спорткар был собран из миллиона кубиков, а на его создание потребовалось практически 14 тысяч часов. Вес копии Bugatti составляет 1500 кг.

Стоит отметить, что автомобиль не выполняет чисто декоративную функцию. Он оснащен мотором, также собранным из деталей Lego, благодаря которому спорткар способен развивать скорость до 20 км/ч.

Сегодня, первого ноября прошла демонстрация модели в торговом центре Westfield в Лондоне, где любой желающий имел возможность вблизи рассмотреть копию спорткара.