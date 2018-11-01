Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила причины своего ухода с поста руководителя правящего Христианско-демократического союза и отказа от выдвижения на пост главы правительства в будущем. О своем решении немецкий политик объявила в ходе выступления в Киеве.

По словам Меркель, она находится в партии ХДС уже более восемнадцати лет и пришло время передать ответственность молодым. Кроме того, она намерена отбыть срок своих полномочий в качестве канцлера, но не собирается выдвигаться в следующий раз, чтобы дать возможность «новым лицам» проявить себя в немецкой политике.

«Мое решение связано с тем фактом, что я уже более 18 лет среди христианских демократов, нужно когда-то сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность… Я вот уже 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что готова быть на посту до конца моего срока, но потом не буду выдвигать свою кандидатуру», - цитирует ТАСС Ангелу Меркель.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления в Киеве немецкий канцлер неожиданно заговорила на украинском языке. Меркель прилетела в украинскую столицу для встречи с президентом Петром Порошенко и премьером Владимира Гройсмана. Во время прохода перед почетным караулом канцлер поприветствовала его на мове.