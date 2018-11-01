Артистка цирка в Уральске сорвалась с высоты во время исполнения трюка

Цирковая артистка упала с высоты на манеж, выполняя номер на обруче. ЧП произошло во время представления прямо на глазах у публики 28 октября, однако известно о нем стало только сейчас. По данным местной полиции, инцидент случился под куполом приезжего цирка в Уральске, который располагается в четвертом микрорайоне города.

К счастью, 21-летняя девушка-акробат осталась жива. При этом высота падения составила около двух метров. Скорая приехала на место происшествия через пять минут.

Врачи выявили у артистки травму руки, поставив диагноз «закрытый перелом костей предплечья». После оказания медицинской помощи она вернулась на работу, отказавшись от госпитализации.