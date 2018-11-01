Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита А в академии «Спартака»

Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении собственника столовой из-за вспышки гепатита А в футбольной академии «Спартака».

Как указывается на сайте ведомства, столовая и интернат закрыты и опечатаны.

По словам главврача академии, была проведена дезинфекция всех зон общего пользования, а все воспитанники и сотрудники сдали необходимые анализы, им провели вакцинацию. Он отметил, что первый случай зафиксирован 29 октября. Однако он оказался не единичным, поэтому главврач сделал вывод о пищевом характере заражения.

«Все дети находятся на госпитализации, у них взята кровь для проведения исследования и подтверждения диагноза», - рассказала «Спорт-Экспрессу» замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

Проверка заведения показала, что работа спортинтерната не была санкционирована. Представитель Роспотребнадзора отметила, что академия «Спартака» имеет разрешение на дополнительное образование, а не круглосуточное проживание детей в интернате.

«Параллельно с запретом на деятельность интерната и столовой составлены протоколы для возбуждения административных дел в отношении юридических и должностных лиц "Содексо ЕвроАзия" и академии "Спартака"», - добавила Кобзева.

По результатам эпидемиологического расследования прокуратура и СК РФ примут соответствующие меры, отметили в Роспотребнадзоре.