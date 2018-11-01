Месть за санкции: Украина арестовала российский груз в Мариуполе

Украинские правоохранители арестовали в городе Мариуполь Донецкой области продукцию Алчевского металлургического комбината. Груз весом более 3 тысяч тонн перевозило в Бельгию судно под флагом Либерии. По крайней мере так об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ санкциям», - написал Луценко.

При этом он добавил, что задержанная продукция выпущена на заводе, захваченном «оккупантами».

Алчевский металлургический комбинат - одно из старейших предприятий Луганской области.

Напомним, сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на санкции Украины. Специальные экономические ограничения коснутся 322 украинских граждан и 68 компаний.