Крупнейшие нефтекомпании снизили цены на бензин в России

Представители крупнейших российских нефтекомпаний поставили свои подписи под многосторонними соглашениями с правительством по топливу.

По словам представителя вице-премьера Дмитрия Козака Ильи Джуса, вертикально интегрированные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы с 1 ноября снизили оптовые цены на бензин и дизтопливо. Эти меры должны привести к стабилизации ситуации с розничными ценами на независимых АЗС.

При этом правительство по-прежнему будет наблюдать за ситуацией в топливной рознице, и если понадобится, быстро реагировать путем введения механизмов для ее стабилизации.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил введением заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае, если нефтяники и правительство не договорятся между собой о мерах стабилизации цен на топливо.