В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что разочарован из-за решения суда на Украине о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», - подчеркнул он.

Херсонский городской суд продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря.

С момента задержания Вышинского в Киеве 15 мая срок его предварительного заключения продлевался уже дважды. Ему были предъявлены обвинения в «госизмене» без каких-либо доказательств.

Ранее Дезир уже призывал украинские власти ускорить расследование по тем обвинениям, которые были выдвинуты против журналиста.

МИД РФ охарактеризовал действия Киева в отношении РИА Новости Украины как произвол, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.