В Адыгее студентка погасила долг приюта для животных на 340 тысяч рублей

Жительница Адыгеи совершила щедрый поступок. Девушка обратилась с просьбой в приют для животных в Майкопе, чтобы отдать туда найденного ею бездомного котенка. Однако в учреждении в ее просьбе отказали, ссылаясь на то, что приют переполнен и имеет огромные долги.

В ответ на это девушка приехала в приют с котенком и внесла всю сумму, которую задолжало сообщество волонтеров ветеринарной клинике «Айболит». А это ни много ни мало 340 тысяч рублей.

Дарительница попросила не сообщать ее имя, однако разрешила разместить ее фотографию в cоцсети.

«В шоке были абсолютно все. Котенка в шутку назвали Золотым. Ведь если бы он не попался на пути девушке, неизвестно, случилось бы это чудо или нет», - написали волонтеры «Бездомных животных Майкопа» в Instagram, поблагодарив свою спасительницу за доброе сердце.

Как выяснили позже журналисты, неизвестная благодетельница – студентка одного из учебных заведений в Майкопе. В приют она приехала со своим молодым человек, а о своем поступке заранее сообщила родителям. Оказалось, что дома у нее уже живут два кота, поэтому взять еще одно животное девушка была просто не в состоянии.