Боевики доставили емкости с хлором в сирийский Калъат-Эль-Мудик для провокации с «химатакой»

По информации, поступившей в российский Центр по примирению, в Идлибской зоне деэскалации боевиками группировок «Ахрар-аш-Шам»* и «Джейш аль-Изза»* готовятся новые провокации с использованием отравляющих веществ, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Террористы доставили две емкости с хлором в район зернохранилища в северной части населенного пункта Калъат-Эль-Мудик, расположенного в 20 километрах западнее города Хама», - сказал он.

По словам Савченко, боевики планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руейсет-Искандер провинции Латакия и Телль-Марак провинции Хама. В результате обстрела Телль-Марак погибло три и ранено четыре военнослужащих САР», - добавил генерал-лейтенант.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1978 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3095 тонн.