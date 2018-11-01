СМИ: детей в ультранационалистических лагерях на Украине готовят к войне с Россией

Журналистка испанского издания El Confidencial Этель Бонет выяснила, что под Киевом в детских лагерях готовят ультранационалистов.

Работник СМИ посетила детский лагерь, в котором, как она пишет, детей обучали военной подготовке. Отмечается, что у учреждения нет своего сайта, а реклама появляется в Facebook.

В лагерь принимают детей от 7 до 16 лет, находиться они там должны около 20 дней. Там работают инструкторы в военной форме, которые совмещают занятия с военной подготовкой спартанского типа. Школьников обучают плаванию, легкой атлетике, стрельбе. Им даже приходится собирать и разбирать автомат Калашникова.

Кроме того, дети выполняют упражнения на выносливость – ползают по земле и лазают по канату.

Бонет отметила, что в лагере включают музыку в стиле хардкор, а также панк-рок. Школьникам приходилось скандировать националистические лозунги, отрабатывая строевой шаг. По ее словам, в лагере развеваются красно-черные флаги ультраправых, зажигаются факелы и дети в боевой форме, в балаклавах, поднимают правые руки с расправленной ладонью вверх.

«Стреляем из помповых ружей по консервным банкам, которые находятся на той же высоте и расстоянии, на которых будут находиться наши враги. Это как на настоящей войне», - процитировала журналистка одного из ребят.

По ее словам, директор лагеря Иван Гранаткин был героем Евромайдана, числился в первых рядах митингующих в 2014 году. Он уверен, что все дети в лагере являются патриотами, а не националистами.

«Мы даем молодежи патриотическое воспитание в условиях идущей на востоке Украины войны», - уверен он.

Также журналистка поговорила с заместителем Гранаткина Алексеем Заболотным, который признался, что в лагере готовят детей для противостоянии России.

«Наши дети должны быть готовы противостоять агрессору, а имея такого соседа, как Россия, рано или поздно придется вступить с ней в противостояние», - уверен заместитель директора лагеря.

Бонет подчеркнула, что уже как минимум четыре года тысячи детей проходят военную подготовку в таких лагерях, где отсутствуют какие-либо элементы воспитания. По ее мнению, даже когда на Украине будет решен конфликт, молодые поколения, воспитанные в духе ненависти, будут представлять реальную угрозу.