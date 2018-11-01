Украина начала боевые стрельбы в небе над Херсоном

На государственном украинском полигоне «Ягорлык» в Херсонской области Воздушные силы ВС Украины начали испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Об этом сообщается на официальной странице командования в Facebook. Руководит испытаниями командующий Воздушными Силами ВС Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Отмечено, что для проведения маневров привлечены экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВСУ.

Военные отрабатывают практические задания с боевыми (но имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям - беспилотным летательным аппаратам. При этом боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем.

Напомним, накануне стрельб пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ объявил, что на время их проведения воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. Испытания продлятся до 4 ноября.