Минпромторг сможет корректировать санкции против Украины в интересах РФ

Минпромторг России в случае необходимости будет готов внести предложения по временному изменению ответных санкций, введенных в отношении Украины, в интересах российских компаний. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил представитель Минпромторга, в соответствии с постановлением российского правительства, ведомство обязано обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвратить негативное влияние от санкций на деятельности российских организаций. Таким образом, ведомству позволено временно убирать юрлиц из санкционного списка, если это будет необходимо, и давать им временное разрешение вести бизнес с российскими фирмами.

«В постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний», - пояснил представитель Минпромторга.

В ведомстве отметили, что в рамках данных полномочий будет осуществляться оперативный мониторинг и, если нужно, корректировка введенных ограничений.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента РФ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины. То есть Россия ввела санкции в отношении 390 украинских физических и юридических лиц.