Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде предупредили о подготовке США к активным боевым действиям против РФ

Валентина Пескова
20:49 01.11.2018
Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации прокомментировал новые расходы Пентагона на разведку.
В Совфеде предупредили о подготовке США к активным боевым действиям против РФ
Фото: U.S. Air Force

Новость о том, что в этом году Пентагон резко увеличил, причем сразу на 3 миллиарда долларов, расходы на свою разведку, прокомментировали в российском Совфеде. Согласно данным издания Defense One, если в 2017 году Пентагон потратил на разведку 19 миллиардов долларов, то уже в текущем на нее же было выделено сразу 22 миллиарда долларов.

По мнению первого заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, все это говорит о том, что США готовятся к активным боевым действиям, в том числе и против России.

«Общий бюджет минобороны США составляет 700 миллиардов долларов, еще 800 миллиардов они потратят на скорейшее перевооружение. Да, конечно, в эти суммы входят и открытие новых рабочих мест, и развитие промышленно-оборонного комплекса. Но все это сделано ради одной цели - подготовке внешней агрессии против России», - заявил Клинцевич в интервью еженедельнику «Звезда».

По мнению члена Совета Федерации, особенно эти намерения США заметны на примере Украины. Она стала тем «провокатором», с помощью которого США теперь пытаются найти болевые точки России.

Всего на проведение военных операций за рубежом США потратили более 59 миллиардов долларов. Это превышает общий военный бюджет России, который, по заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2018 году составляет 46 миллиардов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.11.2018, 18:27
Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид
Дата01.11.2018, 18:11
Российские саперы начали разминирование в Лаосе
Дата01.11.2018, 12:54
«Пусть отстраняют» - Нурмагомедов отказался ехать на заседание дисциплинарной комиссии
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата01.11.2018, 11:01
Россия поставила оружие более чем 40 странам мира в 2018 году
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:50 В стране и мире
СМИ: детей в ультранационалистических лагерях на Украине готовят к войне с Россией
20:40 В стране и мире
Президент Армении распустил парламент
20:10 В стране и мире
Видео
В центре Москвы обнаружили многомиллионный клад
18:51 В стране и мире
МВД Башкирии уволило подозреваемых в изнасиловании дознавателя полицейских
18:09 В стране и мире
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Американские военные уничтожили инфраструктуру своей базы, чтобы избавиться от призрака - СМИ
Названа неожиданная польза аппендицита
Звезда «Гарри Поттера» сыграет одну из главных ролей в «Ведьмаке»
Страшный день в космосе: как экипаж МКС отмечает Хэллоуин
Полисы ОСАГО, зимняя резина и кино: какие законы вступят в силу в ноябре
Ученые получили загадочные сигналы из космоса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.