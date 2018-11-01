В Совфеде предупредили о подготовке США к активным боевым действиям против РФ

Новость о том, что в этом году Пентагон резко увеличил, причем сразу на 3 миллиарда долларов, расходы на свою разведку, прокомментировали в российском Совфеде. Согласно данным издания Defense One, если в 2017 году Пентагон потратил на разведку 19 миллиардов долларов, то уже в текущем на нее же было выделено сразу 22 миллиарда долларов.

По мнению первого заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, все это говорит о том, что США готовятся к активным боевым действиям, в том числе и против России.

«Общий бюджет минобороны США составляет 700 миллиардов долларов, еще 800 миллиардов они потратят на скорейшее перевооружение. Да, конечно, в эти суммы входят и открытие новых рабочих мест, и развитие промышленно-оборонного комплекса. Но все это сделано ради одной цели - подготовке внешней агрессии против России», - заявил Клинцевич в интервью еженедельнику «Звезда».

По мнению члена Совета Федерации, особенно эти намерения США заметны на примере Украины. Она стала тем «провокатором», с помощью которого США теперь пытаются найти болевые точки России.

Всего на проведение военных операций за рубежом США потратили более 59 миллиардов долларов. Это превышает общий военный бюджет России, который, по заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2018 году составляет 46 миллиардов долларов.