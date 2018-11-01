Президент Армении распустил парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в законодательный орган 9 декабря, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее в четверг, 1 ноября, парламент Армении на специальном заседании второй раз не смог выбрать премьера. Теперь по законодательству страны он будет автоматически распущен.

Напомним, 16 октября, премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку, чтобы создать формальный повод для роспуска парламента и, в последствии, проведение внеочередных парламентских выборов.