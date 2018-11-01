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«Судья»-бизнесвумен устроила дебош в полиции Краснодара: видео

Василиса Морозова
20:56 01.11.2018
Устроившая дебош в отделении ГУ МВД по Краснодарскому краю женщина, назвавшаяся судьей, оказалась скандально известной в городе предпринимательницей.
Видео: Bloknot Krasnodar, Youtube

В социальных сетях набирает популярность ролик с женщиной, устроившей дебош в отделении полиции, которая представилась судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Там она представлена как Екатерина Гатикоева.

Однако выяснилось, что женщина – известная в городе предпринимательница, владелица бутик-отеля, прославившаяся нарушением правил парковки, выходками и скандальными видеороликами.

Жители Краснодара не раз фиксировали припаркованный в неположенных местах автомобиль Bentley, принадлежавший женщине по имени Екатерика Курдуманова. Как пишет «Блокнот», она сама публиковала ролики, рассказывая, что «нормальные люди должны понимать, что ей допустимо так парковаться».

После того, как фотографии и видео с нарушительницей попали в Сеть, местная полиция начала поиски Курдумановой. Женщину нашли, но она отказалась общаться с правоохранительными органами.

При этом, как пишет издание, в пресс-службе городского ГУ МВД заявили, что данного инцидента в Краснодаре не было. А пресс-служба Арбитражного суда Краснодарского края проинформировала, что женщина никогда не была судьей в данном регионе.

«По факту публикации и распространения в соцсетях видеоролика с участием Гатикоевой Екатерины, содержащего нецензурную лексику, информируем, что Гатикоева Екатерина не является и никогда не являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей предположили, что на видео женщина находится под действиями наркотических средств, либо в состоянии алкогольного опьянения.  

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