Трамп направил армию США на борьбу с нелегальными мигрантами

Многотысячный караван мигрантов следует по Мексике к американским границам. Люди надеются попасть на территорию США и попросить там политического убежища. Однако власти страны этому не рады.

Дональд Трамп хочет закрыть коридор, по которому к американской границе движется огромная колонна нелегальных мигрантов. Для сдерживания этого потока президент страны уже направил целую армию в числе около 15.000 военнослужащих. При этом в эту цифру не входят пограничные патрули, а также иммиграционная и таможенная полиция.

Трамп уверен, что с таким военным отпором, сопоставимым с американским присутствием в Афганистане, нелегалы не пройдут и откажутся от своей идеи пересечь границу Штатов.