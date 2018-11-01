В центре Москвы обнаружили многомиллионный клад

Археологи на Софийской набережной нашли 135 медных монет конца 19 - начала 20 века, достоинством от половины до пяти копеек. Общая сумма клада - два рубля 36 копеек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Форма клада говорит о том, что хозяин монет пытался сберечь деньги для лучших времен. В настоящее время находку передали на реставрацию, затем их направят в музейный фонд.

«До начала 20 века на этой территории стояли густонаселенные двух- и трехэтажные дома. Клад, вероятнее всего, принадлежал кому-то из жильцов», - сказано на портале.

Стоимость найденного в центре Москвы клада может достигать нескольких десятков миллионов рублей, если монеты сохранились в хорошем состоянии. Об этом «Звезде» рассказал коллекционер и нумизмат Сергей Молотилкин.