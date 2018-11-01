Многодетная мать на Сахалине обратилась за помощью к филологам, чтобы получить квартиру

На Сахалине женщине, которая с пятью детьми ютится в однокомнатной квартире, отказались улучшать жилищные условия, поскольку один ее ребенок родился на территории Белоруссии. Во время отпуска там у многодетной матери Ольги Розенко начались преждевременные роды.

По закону это действительно повод отклонить ее просьбу на новую квартиру, однако Ольга решила побороться за свои права.

На Сахалине существует льгота для многодетных семей: областной бюджет компенсирует им затраты на покупку новой квартиры. В среднем эта выплата составляет 7 миллионов рублей. Летом Ольга собрала все документы и надеялась на скорый переезд, но получила отказ от местных властей.

Чиновники ссылаются на пункт региональной программы по улучшению жилищных условий, который подразумевает, что каждый ребенок в многодетной семье должен быть рожден на территории Российской Федерации. Дочь Ольги родилась в Белоруссии почти на три месяца раньше срока. И теперь ее официальным местом рождения считается соседняя республика. Несмотря на то, что гражданство у ребенка – российское, и постоянное место жительства - остров Сахалин.

Тогда мать обратилась за помощью к филологам. Чтобы эксперты вчитались в текст закона и пояснили его точнее. Согласно ему «под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, включая усыновленных, каждый из которых рожден на территории Российской Федерации».

«Может родиться четверо детей на территории РФ, а один за ее пределами. Он может быть вторым, четвертым, каким угодно - об этом нет никаких упоминаний», - говорит преподаватель русского языка Сергей Шаров.

Если говорить о детях, рожденных только в РФ, то таких у Ольги как раз четверо.

Сейчас дело взяла под контроль местная прокуратура, которая должна разобраться, почему все-таки многодетная семья получила отказ. А трактовкой закона заинтересовались в Госдуме. В него, очевидно, необходимо вносить поправки.