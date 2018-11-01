Тело убитого саудовского журналиста растворили в кислоте - СМИ

В деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги появилась новая версия. Тело погибшего скорее всего растворили в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле или соседней с ним резиденции саудовского генконсула. Об этом заявил неназванный высокопоставленный турецкий чиновник в интервью газете The Washington Post, в которой последние годы работал Хашогги.

По его словам, следователи обнаружили в саду консульства биологические доказательства, подтверждающие теорию о том, что тело журналиста сначала расчленили, а затем и уничтожили в кислоте сразу после убийства.

«Тело Хашогги не должно было быть захоронено», - заявил чиновник в интервью.

По его информации, останки журналиста были переданы «местным сообщникам» для полного уничтожения.

Напомним, журналист пропал 2 октября. Последний раз его видели заходящим в здание диппредставительства Саудовской Аравии. Эр-Рияд признал вину в убийстве журналиста спустя две недели, заявив, что это произошло непреднамеренно, в ходе допроса Хашогги в здании консульства. По делу арестованы 18 человек.