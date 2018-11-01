Ефремов назвал происходящее в России «имперским мороком»

Актер Михаил Ефремов заявил, что Россия находится в «имперском мороке», при этом она не является «империей зла».

В интервью украинскому радио «Новое Время» актер попытался объяснить, в чем отличие РФ от СССР, поскольку коммунистический морок уже закончился. Когда ведущий не согласился с ним, что он уже в прошлом, артист назвал его «имперским».

«Это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — отметил Ефремов.

Кроме того, он назвал периодом феноменального ощущения эпоху перестройки. Ефремов признался, что надеется, в нем осталось «мало советского».

Актер отметил при этом, что на Украине ничего не изменилось с 2014 года, несмотря на то, что там все пытаются развиваться, но «победить коррупцию невозможно».