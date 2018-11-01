МВД Башкирии уволило подозреваемых в изнасиловании дознавателя полицейских

Министр МВД Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев распорядился уволить всех подозреваемых в причастности к групповому изнасилованию 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

В качестве причины указано совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Также по поручению Деева проводится комиссионная служебная проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства совершенного преступления.

Отмечается, что проводится предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению сотрудницы отдела МВД РФ по Уфимскому району Башкирии о совершении в отношении нее насильственных действий. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны начальник отдела МВД России по Уфимскому району, начальник отдела МВД РФ по Кармаскалинскому району, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Уфимскому району.

Кировский районный суд Уфы 2 ноября рассмотрит ходатайство следователей об аресте данных лиц, сообщил представитель СУ СК РФ по Башкирии.

«Ходатайство будет рассмотрено в Кировском районном суде завтра, 2 ноября», - отметил он.

Напомним, в ночь на 30 октября, по предварительным данным, дознаватель отдела МВД РФ по Уфимскому району подверглась нападению со стороны трех коллег в здании отдела по вопросам миграции. После этого трех подозреваемых задержали.

Ранее официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что виновных должностных лиц привлекут к ответственности, вплоть до увольнения из ОВД.