Польская прокуратура расследует дело о компьютерной игре про Освенцим

В Польше прокуратура начала расследование против украинской компании Aliens Games, которая разработала компьютерную игру про нацистский лагерь смерти Освенцим.

Участникам странного развлечения предлагается примерить мундир надзирателя концлагеря, отправить сотню заключенных в газовую камеру или собственноручно их расстрелять. Реклама игры появилась в Интернете под лозунгом «Цена свободы - игра о польских лагерях смерти». При этом в ролике к полякам обращаются в оскорбительной форме.

В самом начале презентации появляется известная на весь мир надпись Arbeit Macht Frei («Труд освобождает»), установленная над воротами Освенцима. После этого следуют сцены массовых казней, приказ на совершение которых предстоит отдавать игроку. Помимо этого можно выбрать и роль заключенного, чтобы попытаться организовать побег.

Первым на игру пожаловался президент польского Института национальной памяти Ярослав Шарека. А некоторые представители польских политических кругов попытались даже найти в скандале «российский след». Несмотря на то, что продюсером игры является украинская компания, польский депутат утверждает, что настоящий ее автор – некий Дмитрий Дыбин из Одессы, который является гражданином России.

Сейчас на официальном сайте проекта указано, что разработка игры остановлена.