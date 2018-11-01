Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид

В карьере недалеко от египетского города Луксор группа ученых обнаружила фрагменты пандуса, который, вероятно, использовался для подъема каменных глыб для строительства пирамид. Возраст строительного сооружения может быть оценен примерно в 4,5 тысячи лет.

Пандус располагался под углом в 20 градусов. А в самой конструкции имелись параллельные друг другу отверстия.

По словам ученых, которые приводит портал Science Alert, строители пирамид, вероятно, размещали глыбы на специальных санях. Колышки закрепляли напротив друг друга, протягивали между ними веревку, и тем самым перемещали сани вверх.

Исследователи и ранее предполагали, что глыбы поднимали с помощью хитрых строительных сооружений, но найти хотя бы части конструкций удалось впервые.