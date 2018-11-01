У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак
Во время визита корреспондента издания Deseret News Джесси Хайд в Москву для большого интервью с послом США в России Джоном Хантсманом она узнала, что у дипломата обнаружили рак. Об этом Джесси Хайд сообщила на страницах издания.
Корреспондент рассказала, что она узнала об этом в последний день своего пребывания в столице России. Дипломат позвал ее в свой кабинет (в тот день в посольстве давали концерт, видимо, вокруг было довольно шумно, да и, скорее всего, Хантсман не хотел афишировать эту информацию).
«Он сказал мне, что у него рак», - поделилась Хайд.
К счастью, обнаружили заболевание на начальной стадии.
«Это первая стадия, поэтому мы позаботимся об этом и все должно быть хорошо», - заверил Хантсман.
По его словам, он обнаружил небольшую черную точку за ухом, другую, такую же, на бедре. Поэтому, во время своего летнего посещения штата Юты, он заехал в институт рака и сдал необходимые анализы.
Недавно ему пришел ответ. Он намерен отправиться в Юту и побороть болезнь.