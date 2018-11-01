«Это будет настоящая жемчужина» - Дегтярев поддержал строительство храма ВС РФ

На строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ уже собран 1 221 394 920 рублей. Возведение будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан. Храм будет построен на территории патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области.

Строительство храма ВС РФ - это своевременная инициатива Министерства обороны, считает председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он выразил уверенность в том, что прихожанами нового комплекса станут не только военные и члены их семей, но и гражданские люди.

«Строительство Главного храма Вооруженных Сил России - это очень своевременная инициатива нашего министра обороны Сергея Шойгу. Всю историю Руси мы строили храмы в ознаменование побед русского оружия, славных подвигов наших предков. И самый большой, самый красивый храм в парке «Патриот», я уверен, станет жемчужиной в огромной череде русских православных храмов. Испокон веков все православные святыни строились на народные пожертвования. И я призываю всех россиян поучаствовать в этом замечательном деле - кто чем может - и возвести этот памятник славным подвигам русской армии и флота. Мы знаем прекрасные примеры строительства православных храмов в память о победах, например, Храм Христа Спасителя в Москве в память о подвигах героев Отечественной войны 1812 года, многие другие храмы, построенные в честь побед и подвигов. Я поддерживаю инициативу министерства обороны и лично министра и считаю, что прихожанами будущего главного храма ВС РФ станут не только военные и члены их семей, но и гражданские люди и сам с удовольствием буду посещать будущую святыню», - отметил Дегтярев.

Поддержать проект может любой желающий. Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение». Для пожертвований открыт банковский счет, на который каждый может перечислить любую сумму.