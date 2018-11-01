Меркель заговорила на украинском языке в Киеве

Канцлер Германии Ангела Меркель, прилетевшая в Киев на встречу с украинским лидером Петром Порошенко, поприветствовала почетный караул по-украински.

«Приветствую, воины!», - сказала Меркель украинским военнослужащим.

В ходе своего визита на Украину канцлер встретится с Порошенко, а также премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Планируется обсуждение двусторонних отношений, а также урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Меркель заявила, что Берлин выступит за продление санкций в отношении России. Однако, как отметила немецкий политик, в случае прогресса ограничительные меры могут быть смягчены.