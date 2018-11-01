Во Флориде автомобиль протаранил остановку школьного автобуса

Водитель автомобиля в американском города Тампа (штат Флорида) совершил массовый наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадало пять человек, из которых двое взрослых и трое детей от шести до восьми лет.

Как сообщает The Sun, в момент происшествия все пострадавшие находились на остановке и ожидали приезда школьного автобуса. По данным полиции, автомобиль, сбивший группу людей, появился неожиданно и двигался хаотично на большой скорости по Бугенвиллия-авеню.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, при этом один ребенок находится в критическом состоянии.

Место ЧП, где разбросаны вещи пострадавших, оцеплено полицией. Виновник происшедшего не пытался скрыться: водитель задержан, его допрашивает полиция.