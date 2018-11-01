Порошенко прокомментировал контрсанкции РФ против Украины

Украинский президент Петр Порошенко на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что решение Москвы о санкциях было ожидаемым, а попасть, по его мнению, в санкционный список и вовсе «государственная награда».

«За небольшим исключением, это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество нардепов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства», - подчеркнул украинский лидер.

Россия 1 ноября ввела санкции против 390 украинских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в России. Кроме того, им запрещено перечислять деньги за пределы РФ.

В свою очередь Германия в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступила за продление антироссийских санкций. По ее словам, Москва якобы не соблюдает минские договоренности.

«По состоянию на сегодняшний день Германия будет в том числе и в декабре выступать за продление санкций», - сказала она.

При этом она отметила, что если в Берлине увидят прогресс в данной ситуации, то можно будет говорить об облегчении санкций.