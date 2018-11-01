В России подписан антипиратский меморандум между правообладателями и интернет-компаниями

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал «историческим моментом» подписание сегодня антипиратского меморандума между правообладателями и интернет-компаниями, включая «Яндекс». Этот шаг стал результатом длительной работы, подчеркнули в Роскомнадзоре. Срок документа истекает 1 сентября 2019 года, при этом все стороны, его подписавшие, надеются, что к этому сроку в России уже будет принят соответствующий антипиратский закон.

«В результате этой работы Рунет станет самым чистым пространством от пиратства в мире», - заявил Жаров.

Меморандум предусматривает создание антипиратского реестра, который будет вести Роскомнадзор. Он должен быть создан в течение полугода. До этого будут работать онлайн-таблицы, которые станут заполнять правообладатели и передавать держателю реестра. Администраторы подписавших меморандум интернет-компаний обязуются обращаться к таблицам «каждые пять минут» и в течение шести часов удалять ссылки. При этом если Роскомнадзор выступает держателем меморандума, то модерировать пиратские ссылки, вероятно, будет Медиа-коммуникационный союз.

Компания «Яндекс» также отметила, что принципы подписанного меморандума необходимо закрепить в законодательстве, чтобы они заработали в полную силу.

Со стороны правообладателей меморандум подписали Ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, холдинг «Газпром-медиа», ВГТРК, Первый канал, «Национальная медиа группа», СТС Медиа и другие.