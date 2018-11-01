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Борис сбился с курса: редкий пеликан долетел до Кемерова

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:55 01.11.2018
Последний раз обитель южных широт залетал в Кемерово, по словам эксперта, около 10 лет назад.

В Кемеровской области произошло удивительное событие - туда, сбившись с курса, залетел пеликан. Его нашли местные жители на реке  Алчедат Чебулинского  района. Птица была сильно истощена. Сердобольные граждане приютили неожиданного гостя, но осознавая, что птице нужен особый уход, в тот же день позвонили в природоохранные структуры. Сотрудники забрали истощенного пернатого в Центр помощи диким животным при Кемеровском университете.

Профессор КемГУ, заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов Скалон Николай Васильевич рассказал в интервью «Звезде» о неожиданном госте северных широт и поделился своими мыслями о его будущем.

 «У нас в России обитают два вида пеликанов, и они встречаются только на наших южных рубежах. Это кудрявый и розовый пеликан. Но молодые птицы довольно похожи, мы даже немного сомневались, кто это конкретно, но пришли к выводу, что скорее всего это все-таки молодой представитель кудрявого пеликана» - рассказал Николай Васильевич «Звезде».

Последний раз пеликан залетал в Кемерово, по словам эксперта, около 10 лет назад, а розовый так вообще еще более редкий гость. Последний раз он встречался 30 лет назад.

Они вывелись где-то на озерах Казахстана. И вместо того, чтобы отправиться на юг, сбились с пути и полетели почему-то на северо-восток. Такое случается, но такие птицы, как правило, обречены на гибель. Из-за сильных ветров их сносит еще дальше, да и сил на сопротивление стихии тратится очень много.

«Пришла информация, что на Алтае на озере сидят пять или шесть таких же молодых птиц. Возможно, они летели в одной стае», - рассказал Николай Васильевич.

Профессор рассказал немного и о самой птице, и как сейчас она себя ощущает.

«Ей (птице - прим. ред.) около пяти месяцев. То есть где-то в мае-июне она родилась, к сентябрю стала более-менее самостоятельной и такая ее постигла неудача. Скорее всего, птица здорова, но пеликан сильно истощен. Он ходить сейчас не может - только сидит. Мы выкармливаем его, даем витамины. Такие птицы съедают до килограмма рыбы в день», - объяснил эксперт.

Птица даже получила имя. Пеликана назвали Борисом.  По словам, он охотно кушает рыбу, а вот мясо не жалует. Николай Васильевич очень хочет, чтобы птица вернулась в природу.

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