В деле об изнасиловании дознавателя МВД в Уфе появилась свидетельница

В деле об изнасиловании дознавателя МВД из Уфы может появиться свидетель. В ночь инцидента девушка пришла в кабинет не одна.

По данным «Известий», девушку могла сопровождать ее подруга, при этом в комнату, где произошло изнасилование, дознаватель пришла добровольно.

Напомним, в среду 31 октября Следственный комитет сообщил, что трое полицейских были задержаны по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя. По информации ведомства, инцидент случился в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. В СК отметили, что подозреваемые - руководитель этого отдела и начальники ОМВД по Кармаскалинскому и Уфимскому районам.