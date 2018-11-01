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В деле об изнасиловании дознавателя МВД в Уфе появилась свидетельница

Кирилл Кунецкий
17:09 01.11.2018
По данным СМИ, в ночь инцидента девушка могла добровольно прийти в кабинет руководителя.
В деле об изнасиловании дознавателя МВД в Уфе появилась свидетельница
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В деле об изнасиловании дознавателя МВД из Уфы может появиться свидетель. В ночь инцидента девушка пришла в кабинет не одна.

По данным «Известий», девушку могла сопровождать ее подруга, при этом в комнату, где произошло изнасилование, дознаватель пришла добровольно.

Напомним, в среду 31 октября Следственный комитет сообщил, что трое полицейских были задержаны по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя. По информации ведомства, инцидент случился в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. В СК отметили, что подозреваемые - руководитель этого отдела и начальники ОМВД по Кармаскалинскому и Уфимскому районам.

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