Опубликовано видео момента падения фонтана на подростка в Ижевске
Следственные органы опубликовали кадры, на которых запечатлен момент падения конструкции части фонтана на 15-летнего подростка в парке Ижевска, в результате чего он погиб.
На видео группа подростков отдыхала в парке им. М. Горького. Около 17.00 подростки собрались вокруг фонтана «Ромео и Джульетта», на зиму конструкцию спрятали под тент. В какой-то момент ребята упали на него, конструкция начала рушиться.
Школьники разбежались в разные стороны, однако одному из них чаша упала на голову, от полученной травмы мальчик скончался.
Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). По результатам расследования будет дана оценка действиям сотрудникам причастных к установке фонтана компаний.
Ранее сообщалось, что на 15-летнего подростка, который прогуливался в парке имени Горького в Ижевске, упала часть фонтана, законсервированного на зиму.