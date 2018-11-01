Шойгу, Лавров и Патрушев примут участие в заседаниях министров стран ОДКБ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примут участие в совместных заседаниях министров иностранных дел и обороны, а также комитета секретарей совбезов ОДКБ в Астане 8 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На 8 ноября в Астане в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано проведение совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Российскую сторону будут представлять соответственно министр иностранных дел России, министр обороны России и секретарь Совета безопасности нашей страны», - заявила Захарова.

Она уточнила, что в ходе заседаний планируется обменяться мнениями о выполнении решений предыдущих сессий и рассмотреть степень готовности вынесенных на рассмотрение глав государств документов.