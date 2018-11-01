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В МИД РФ обвинили США в попытке обеспечить свое полное военное доминирование выходом из ДРСМД

Валентина Пескова
16:47 01.11.2018
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге.
В МИД РФ обвинили США в попытке обеспечить свое полное военное доминирование выходом из ДРСМД
Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российская Федерация готова к работе по поддержанию действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако для этого ей нужны ответственные партнеры. Такую позицию МИД РФ сформулировала его официальный представитель Мария Захарова на брифинге.

«Доводы США по выходу из ДРСМД не должны встретить отклик у партнеров, поддерживающих ответственный подход к международной стабильности», - заявила Захарова.

В МИДе также пояснили, что говоря о выходе из ДРСМД, США пытаются развязать себе руки для обеспечения полного военного доминирования.

Ранее Захарова говорила о том, что возможный выход США из Договора о РСМД может привести к новой гонке вооружений. И Москва рассчитывает, что Вашингтон осознает необходимость диалога по этому вопросу.

Напомним, о том, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из ДРСМД заявил президент Дональд Трамп 20 октября. Эта тема стала главной в переговорах между советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном и российскими официальными лицами.

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