Путин рассказал о цели русофобии и вмешательства в церковную жизнь

Голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно, такое заявление сделал президент России Владимир Путин на открытии Всемирного русского народного собора. По словам президента, сегодня форум имеет особенно важное значение, ведь противостоять давлению извне может только единое сплоченное общество.

«Мы видим какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками, использовать как разменную монету в своих интересах. Цель - создать разного рода безликие протектораты», - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, так происходит, потому что разобщенными народами удобнее управлять. Он отметил, что подобная практика встречается во многих регионах мира, в частности и на постсоветском пространстве.

Как заявил Владимир Путин, при этом используется «пещерный национализм, русофобия», а также происходит грубое вмешательство в церковную жизнь.

«Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, я убежден, жизнь все расставит по местам», - добавил глава государства.

На заседании выступил и глава организации, патриарх московский и всея Руси Кирилл. По его словам, причиной кризиса в международных отношениях стал отказ от традиционных ценностей, которые формируют культурный код народов.

Также участие в Форуме приняли лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки и культуры, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом. В этом году народный Собор отметил свое 25-летие.