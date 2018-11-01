Актера Даниила Страхова избили в Москве

Известного актера 42-летнего Даниила Страхова избили во дворе его дома. По данным СМИ, инцидент произошел вечером 31 октября.

Даниил Страхов сделал замечание компании молодых людей, которые шумно себя вели и курили под окнами его квартиры. Однако когда те никак не отреагировали на слова актера, он вылил на одного из курильщиков бутылку воды. Это подтверждает и запись с видеокамеры, установленной у подъезда. В ответ подростки затеяли драку.

Актер получил травмы, но при этом сам поднялся в свою квартиру и вызвал в скорую. Как пишут «Известия», пострадавший был доставлен в больницу, где были зафиксировали его побои, однако заявление в полицию писать не стал.

Даниил Страхов является актером кино и театра, в настоящее время служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Известен по ролям в сериалах «Бедная Настя», «Пятый угол», «Бригада», «Дети Арбата» и других.