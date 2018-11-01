В МИД РФ рассказали о попытках террористов сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* продолжают попытки сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб террористов из «Нусры»* и других афиллированных с Аль-Каидой** группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, который был заключен между Россией и Турцией в Сочи 17 сентября», - отметила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, радикалы и боевики продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил на юге провинции Идлиб, а также на северо-западе Хамы.

Захарова подчеркнула, что в результате этих обстрелов и ежедневных ракетно-минометных ударов по жилым кварталам на западе города Алеппо растет число жертв среди гражданского населения.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

**«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ.