На северо-востоке Москве полыхает четырехэтажное здание: видео

На северо-востоке столицы загорелось четырехэтажное здание, густой дым виден издалека.

Как сообщили в экстренном ведомстве, пожарные уже приступили к тушению.

«На нижней Красносельской улице, напротив дома 28, произошло возгорание на четвертом этаже выселенного четырехэтажного здания, площадь уточняется. Пожарные приступили к ликвидации возгорания», - сообщили «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Москве.

По предварительным данным, никто не пострадал.