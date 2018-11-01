Путин поручил выделить субсидии для развития производства сельхозтехники

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно в течение пяти лет субсидировать производство отечественной сельхозтехники. Была названа и сумма - восемь миллиардов рублей каждый год. Как говорится в поручении, ассигнование будет выделено из федерального бюджета.

Отчет о расходованных средствах нужно будет предоставить до 20 декабря.

Ранее с просьбой о поддержке к Путину и Медведеву обращались производители. Они просили продлить программу еще на пять лет. Глава государства их просьбы услышал.