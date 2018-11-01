Грузовик в Кабардино-Балкарии сбил двух полицейских и столкнулся со скорой

Два сотрудника ДПС в Кабардино-Балкарии пострадали в результате наезда на них грузового автомобиля. После чего водитель грузовика столкнулся еще и с автомобилем скорой помощи, отъезжавшей с места другого ДТП. Происшествие случилось сегодня около 11.20 на 406-м километре автодороги «Кавказ».

«Водитель грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом в условиях тумана совершил наезд на двух инспекторов ДПС отдела ГИБДД по Зольскому району и патрульную машину LADA Priora, после чего столкнулся с автомобилем скорой помощи, который отъезжал от места ДТП», - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России.

В результате инцидента сотрудники ДПС и фельдшеры скорой помощи получили телесные повреждения. Полицейские работают на месте аварии и выясняют ее причины.