Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Пашиняна

Депутаты Национального собрания Армении на специальном заседании 1 ноября повторно отклонили кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Согласно законодательству, парламент автоматически распускают.

Спикер парламента Ара Баблоян, оглашая результаты, рассказал, что 13 депутатов воздержались, никто не высказался ни за, ни против. Как сообщает «Интерфакс»,

Парламент Армении 24 октября первый раз отклонил кандидатуру Пашиняня, начав процедуру роспуска законодательного органа.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.