Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска сопровождать выборы в Донбассе.

По его словам, руководство ДНР и ЛНР должно само определить режим контроля за границей с Россией, а также любое сопровождение проведения выборов.

Отвечая на уточняющий вопрос по заявлению Лукашенко о том, что Белоруссия может обеспечить контроль на российско-украинской границе, Песков отметил, что необходимо понять позицию властей донбасских республик по данному вопросу, добавив, что Москва и Минск эти темы не обсуждали.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сопровождать выборы в Донбассе и обеспечить контроль за участком российско-украинской границы в Донбассе.