«Команда Порошенко теперь нерукопожатная в России» - сенатор Морозов о контрсанкциях против Украины

Россия проводит ответные меры в отношении украинского руководства и бизнеса, который поддерживает русофобскую политику Порошенко. Об этом заявил сенатор Игорь Морозов в разговоре со «Звездой», пояснив, что означают введенные российским правительством санкции против Украины в ответ на ее ограничения против России. По словам политика, вводимые Россией ограничительные меры коснутся только руководства страны и не заденут интересы простых украинцев.

«Россия сделала максимум возможного, чтобы не были задеты интересы простых жителей Украины, которые являются нашими братьями. Мы их уважаем и стараемся в этой политической борьбе защитить их интересы. Это только безразлично самому Порошенко. Поэтому его команда теперь нерукопожатная в России. Мы не ведем переговоров с этим правительством и с самим Порошенко. Поэтому все российско-украинские отношения могут рассматриваться только в новом контексте взаимных отношений, когда придет новая власть, избранная народом не под давлением эмоций после Майдана. Когда люди, уже поняв, что принесла им «майданная» технология США, теперь разобрались, кто действительно их друг, а кто враг. И вот с новым руководством Украины Россия готова разговаривать. Поэтому этот сигнал в виде санкций против физических лиц в отношении украинского руководства должен правильно восприниматься теми людьми, которые будут идти на выборы. На выборы того, кто будет защищать их интересы и по-настоящему сделает новый политический расклад», - заявил Морозов.

Напомним, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных мер на санкции Украины. Специальные экономические ограничения коснутся 322 украинских граждан и 68 компаний.