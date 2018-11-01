В Минкульте объяснили отказ выдать «Хантеру Киллеру» прокатное удостоверение

Американский фильм «Хантер Киллер» не получил прокатного удостоверения в России из-за того, что жесткий диск с картиной был сдан в Госфильмофонд слишком поздно. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

«Жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России передали 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат», - сообщили в Минкульте.

Таким образом Госфильмофонд России не имел достаточно времени, чтобы произвести проверку диска и принять экземпляр фильма, передает РИА Новости.

Согласно сюжету фильма «Хантер Киллер», главную роль в котором исполнил Джерард Батлер, американская подводная лодка якобы участвует в операции по спасению российского президента.