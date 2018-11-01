Автор законопроекта назвал плюсы упрощенного взимания штрафов

Автор поправок, регулирующих взыскание штрафов с водителей в упрощенном режиме, депутат Госдумы Зариф Байгускаров рассказал, кто выиграет от принятия такого законопроекта.

Ранее сообщалось, что мелкие штрафы ГАИ предлагается взыскивать в упрощенном режиме.

Такая инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об административном делопроизводстве».

За прошлый год, по информации депутата, в ФССП поступило 34 миллиона рублей штрафов, из них 80% - это штрафы до 3000 рублей, и они были выписаны с использованием аппаратуры видеофиксации.

Суть в том, чтобы эти штрафы исполнять без возбуждения административного делопроизводства. То есть направляется просто запрос в банк и эти средства снимаются со счета водителя в случае, если они есть.

«В первую очередь, это польза для должников - они не попадут в банк исполнительных производств тех, против кого началось дело. Сейчас разные организации запрашивают информацию из этой базы данных - например при выдаче кредита или устройстве на работу», - пояснил Байгускаров.

Он объяснил, что любой работодатель или сотрудник банка будет настороженно относиться к человеку, который нарушает ПДД и не оплачивает штрафы.

Помимо этого, такая упрощенная система снимет нагрузку с самих судебных приставов, потому что взысканием будут заниматься «другие люди».

Байгускаров пояснил, что если в течение 20 дней эти долги не будут сняты со счета, то дело все-таки придется возбудить.

Как сообщил в эксклюзивном интервью «Российской газете» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, заниматься взысканием штрафов ГАИ до трех тысяч рублей по всей стране будет центральный аппарат ведомства в электронном режиме.

Законопроект прошел первое чтение. По словам депутата, до Нового года он должен быть рассмотрен.