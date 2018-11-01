СК возбудил уголовное дело о взятках при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня»

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции при реконструкции здания торгового центра «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 60 человек. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве"», - сказала она.

Следствие установило, что в 2013-2014 годах генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский с помощью Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки, отметили в ведомстве, они арестованы до 25 декабря. Вишневский же скрывается в Испании, поэтому он будет объявлен в международный розыск. Его возьмут под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ

«Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию РФ и до настоящего времени проживает в Испании», — пояснила Петренко.

Так, уголовные дела возбуждены в отношении Танзили Комковой, Эдуарда Комкова и Никиты Чередниченко по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), в отношении Вячеслава Вишневского (ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере»), в отношении Виктора Ефимкина (ч. 4 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, в результате чего погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, там в выходной день находилось много детей. Все обвиняемые 12 человек арестованы. Им предъявлены обвинения в халатности, растрате, либо злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.